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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt tarafından "Kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne dün gerçekleştirilen baskında B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşınca elektrikli testereler devreye girdi.

Sadık Kahraman

 

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