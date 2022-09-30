İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt tarafından "Kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne dün gerçekleştirilen baskında B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşınca elektrikli testereler devreye girdi.

Sadık Kahraman





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