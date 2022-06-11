İstanbul'da 'Tetik' lakaplı seri hırsız suçüstü yakalandı

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde son 2 hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden hırsızlık gerçekleşti. Binlerce liralık vurgun yapılması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Detaylı incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın emniyette 1 adet “evden hırsızlık” suçundan kaydı bulunan “Tetik” lakaplı Turban S. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği semtte pusu atarak beklemeye başladı.





Kağıthane polisi pusu atarak suçüstü yakaladı

Bir süre sonra şahsın araçları kontrol ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı hırsızlık yapacağı esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Turban S., işlediği suçları itiraf ederek 40 bin lira değerinde kamera ekipmanı ve diğer araçlardan çaldığı inşaat malzemelerini Beyoğlu'nda bir markete sattığını söyledi. Bunun üzerine markete giden polis, çalıntı malzemeleri satın alan Özkan S.'yi gözaltına alırken, malzemelere de el koydu.

Seri hırsız tutuklandı, malzemeler sahiplerine teslim edildi

Şahsın diğer çaldığı 3 adet matkap ve 1 adet hıza makinesine ise sakladığı adreste ele geçirildi. Çalıntı malzemeleri satın alan Özkan S. ise “suç eşyasını satın almak veya kabul etmek” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, seri hırsız Turhan S. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuz hastalığı olması nedeniyle koruyucu kıyafet giydirilip sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, “otodan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Doğan Can Cesur



İLGİLİ HABER Samsun'da marketten telefon hırsızlığı kamerada

İLGİLİ HABER Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada