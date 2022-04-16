İstanbul'da ticari taksiden akü hırsızlığı kamerada

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iki hırsız, sokak üzerinde park halinde olan ticari taksiyi gözüne kestirdi. Sokak çevresinde sürekli olarak tur atmaya başlayan hırsızlar, bir süre sonra araca yanaşarak tornavida ile kapıyı açmaya çalıştı.

Vatandaşlar gelince araca yaslanıp sohbet ettiler

Hırsızların aracın kapısını açmaya çalıştığı sırada sokak içerisine doğru iki kişinin geldiğini görünce, ticari taksiye yaslanıp sohbet etmeye başladı. Hırsızlardan şüphelenmeyen vatandaşlar yoluna devam ederken, hırsızlar ise tekrar kapıyı açmak için çalışmaya başladı. Bir süre kapıyı açan hırsızlar bindikleri aracın kaputunu açarak, adeta bir sanayici gibi aküyü ve başka mekanik parçayı sökmeye çalıştı.

Mekanik parçayı sökmek istediler, başaramayınca aküyü alıp kaçtılar

Adeta sanayici gibi aracın motor kısmını kontrol ederek sökmeye çalışan hırsızlar, çevrede çok sayıda aracın olmasından dolayı bir anlık paniğe kapılarak, aküyü söküp olay yerinden uzaklaştı. Kaputun açık olduğunu gören ticari taksinin sahibi, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane polisi hırsızı kıskıvrak yakaladı

Hırsızlardan biri mekanik kısmı sökmeye çalıştığı sırada yüzünü gizlemek için giydiği kıyafetin kapüşon kısmı açılınca polis ekipleri şahsın kimliğinin emniyette birkaç suç kaydı bulunun Abdullah K. olduğunu belirledi. Şahsın ikamet adresine geçen Kağıthane polisi, sokak içerisinde Abdullah K.'yi yakalayarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinde tornavida ve eldiven ele geçiren polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan Abdullah K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ticari taksiden akü hırsızlığı kamerada

Kağıthane'de ticari takside yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların aracın başına gelerek kapıyı açmaya çalıştığı sırada gelen şahısları görüp araca yaslandığı, daha sonra ise araca girip kaputu açarak aküyü çalıp kaçtıkları görülüyor.

Doğan Can Cesur

