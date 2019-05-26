İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da tıka basa yolcu dolu giden minibüs kamerada

İstanbul'da tıka basa yolcu dolu giden minibüs kamerada
İstanbul'da tıka basa yolcu dolu giden minibüs kamerada

Başakşehir’de bir minibüs sürücüsü yolcuları tıka basa doldurup trafikte seyretti. Vatandaşların kapıdan sarktığı olay kameralara yansırken, Sultangazi ve Bayrampaşa’da ise patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi.

Başakşehir Şahintepe'de trafikte seyir halinde olan bir minibüsü gören sürücüler, içerisinin tıka basa yolcu dolu olduğunu gördü. Doluluktan dolayı yolcuların kapılardan sarktığı olayda, vatandaşların canını bir an olsun umursamayan minibüs şoförü ise bu şekilde seyretmeye devam etti. Başka bir sürücü ise o anları kaydetti.
Sultangazi ve Bayrampaşa'da ise patenli gençler trafikteki araçların arasında ve buldukları bir araca tutunarak seyretti. Yürekleri ağza getiren gençler cep telefonu ile görüntülendi.  

Doğan Can Cesur
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.