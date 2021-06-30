İstanbul'da ‘Tokatlı Ali' lakaplı torbacı yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, gelen bir ihbar üzerine ‘Tokatlı Ali' lakabıyla bilinen uyuşturucu satıcısına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik takip neticesinde şahısın ikametini ve kullandığı aracı tespit etti. Polis ekipleri, operasyon için 28 Haziran Pazartesi günü düğmeye bastı. Ekipler yaptıkları fiziki takip neticesinde "Tokatlı Ali" diye bilinen şahsın aracını durdurarak, narkotik köpeği "Ceviz" ile şahsın aracını aradı.

Vites topuzuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler aracın içerisinde yaptıkları aramada vites topuzunun altına zulalanmış 19 parça taş kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirirken, yaptıkları ev aramalarında 48 adet taş kokain, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca ,bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

145.22 gram uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri, Ali B. ile ortak çalıştığı tespit edilen Mustafa A.'yı da tespit ederek, yapmış olduğu teknik ve fiziki takip ile Şile yolunda yaptıkları çevirmede Mustafa A.'nın aracını aradı. Yapılan aramalarda 112.81 gram toplam 14 parça taş kokain, 8 parça toz kokain olmak üzere toplam 22 parça narkotik malzemesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 350 TL ve 100 dolar bulundu. Şahıslardan toplam 145.22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen Ali B.'nin 4, Mustafa A.'nın da 4 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalar kamerada

Ekiplerin Narkotik Köpeği Ceviz ile aracın vites topuzunda buldukları çorap içerisindeki uyuşturucu maddeler ve yaptıkları ev aramaları kameralara saniye saniye kaydedildi.



Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim



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