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İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü
İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İstanbul’da yeni tip korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü. 4 Mart Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını yaklaşık 7 milyon 441 bin kişi kullanırken bu sayı dün itibariye 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü - Tıkla İzle

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 60 seviyesine kadar düştü. 4 Mart Çarşamba günü 7 milyon 441 bin 717 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 11 Mart Çarşamba günü 7 milyon 1 bin 360 olurken bu sayı yüzde 60 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.

Ertuğrul Gün
 

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