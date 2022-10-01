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İstanbul'da ‘torbacı' operasyonu: 293 kişi tutuklandı

İstanbul'da ‘torbacı' operasyonu: 293 kişi tutuklandı
İstanbul'da ‘torbacı' operasyonu: 293 kişi tutuklandı

İstanbul’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı ‘Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 367 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
 

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