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İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı
İstanbul'da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. 196 şüpheli şahıs yakalanırken, toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul’da torbacılara yönelik uygulama: 196 şüpheli şahıs yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Dün yapılan denetimde 196 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda; 2 kilo 337 gr esrar, 700 gr kokain, 225 gr sentetik kannabinoid, 70 gr metamfetamin, 54 gr eroin,10 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 59 adet fişek, 41 bin 625 TL 1.074 dolar ve 50 euro ele geçirildi. Uygulamada toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirilirken, yakalanan 196 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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