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İstanbul'da trafik başladı, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da trafik başladı, yoğunluk yüzde 60'ı gördü
İstanbul'da trafik başladı, yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul’da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da trafik başladı, yoğunluk yüzde 60’ı gördü - Tıkla İzle

İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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