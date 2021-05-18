İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 81 seviyesine ulaştı

Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük kapanmanın ardından ilk gün İstanbul trafiğinde mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk oluşmuştu. Dün olduğu gibi bu günde iş çıkış saatiyle birlikte megakentin trafiğinde yoğunluk yaşanırken, adeta trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatiyle birlikte özel araçlarıyla vatandaşların trafiğe çıkması, bazı bölgelerde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaşırken, yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan trafiğin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Yunus Emre Şeker - Ensar Kıranlıoğlu