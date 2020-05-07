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İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü

İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü
İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 35 seviyelerine ulaşırken, E-5’teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Gün içerisinde sakinliği koruyan İstanbul trafiği mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 35 seviyelerine ulaştı. E-5'in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi.

Emre Baba - Armağan Yılmaz
 

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