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İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıkarak yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıkarak yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıkarak yüzde 90'a ulaştı

İstanbul’da hafif hafif etkisini gösteren yağış ve mesai saati çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıkarak yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıkarak yüzde 90’a ulaştı - Tıkla İzle

İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İBB verilerin göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi. Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

 

 

        

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