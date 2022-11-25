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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı

İstanbul’da hafif hafif etkisini gösteren yağış ve mesai saati çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı - Tıkla İzle

İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif yağan yağmurun da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 63 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi. Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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