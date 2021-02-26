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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan haftasonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 74 seviyelerine ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte mega kentin trafiği adeta durma noktasında geldi. E-5 ve TEM otoyolu üzerinde bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre mega kentin trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı. Öte yandan metrobüs duraklarında da yoğunluk olduğu gözlendi.

Armağan Yılmaz



 

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