İstanbul'da trafikte at yarışı oynayan taksici yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir taksi sürücüsü, trafikte seyir halindeyken at yarışı oynamış, müşterisi ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaşmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, taksicinin 34 TDT 59 plakalı araç sürücüsü M.S. olduğu tespit etti. Adresi tespit edilen taksici sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulup para cezası kesildi

Şubeye götürülen sürücüye “Saygısız araç kullanmak” ve “Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak” maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Doğan Can Cesur