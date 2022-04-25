İstanbul'da trafikte korku dolu anlar!

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur Ü. (29), trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir Özgür İpek D.‘nin kullandığı otomobilinin önünü kesti. Şahıs ardından aracında 11 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olan kadının otomobiline yumruk ve tekmeler atarak tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran kadın ise karşılık vermeden aracın içinde beklemeye başladı.

Aracın önünü kesip tekme ve yumruk attı

Sinirlerine hakim olamayan şahsı kendi aracında bulunan başka bir kadın sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın Onur Ü.'yü alarak kendi araçlarına geri bindirirken, çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşana kadın sürücüsü aracıyla yoluna devam etti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giden Özgür Doğan İ., yaşadığı olayları anlatarak Onur Ü.'den şikayetçi oldu.

Kağıthane polisinin şahsı kıskıvrak yakaladı

Şikayet üzerine harekete gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Onur Ü.'yü Merkez Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Onur Ü.'ye ifadesi alınarak “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Onur Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bir vatandaş ise, "Bayanın aracının önünü kesiyor. Aracı tekmeliyorlar. Gelip saldırıyor. Bayana dehşeti yaşatmış. Bizim duyduğumuz o. Polis gelmiş gözaltınaalındığını duyduk. Önlem alınması gerekli" dedi.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan anne ve çocuğunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün bir anda aracını durdurduğu ve içinde anne ile çocuğunun olduğu araca tekme ve yumruklar attığı, sonrasında ise kadının sakinleştirdiği görülüyor.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

