İstanbul'da trafikte makas atan sürücüsü kamerada

İncirli-Merter mevkiinde hız yaparak makas atan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti. Trafik Ekipleri, görüntüleri inceleyerek otomobil plakasını ve sürücüyü tespit etti. Yakalanan H.M.K isimli şahıs; makas atmak suçundan bin 823 TL, yakın takip maddesinden 196 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek maddesinden 427 TL, Yönetmelikteki trafik kurallarına uymamak maddesinden 196 TL, cam filmi takmamak maddesinden 427 TL, araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği araç tescil belgesine işletmemek maddesinden 196 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam da 10 bin 809 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca H.K.M. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” maddesince adli işlem yapıldı.

Sadık Kahraman

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