İstanbul'da trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki sürücü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsteki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

Sopayla saldırıp tekme ve yumruk attı

Sürücü araçtan inmeyince, şahıs elindeki sopayla defalarca aracına vurdu. Öfkeden adeta deliye dönen şahıs, birkaç kez de araca yumruk ve tekme attı. Olayın ardından şahıs vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılarak aracına bindirildi. Saldırıya uğrayan adama ise daha sonra aracından inerek cep telefonuyla saldırgan şahsı görüntüledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur - Ensar Kıranlıoğlu

