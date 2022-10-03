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İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı

İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı
İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı

Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batuhan Altınbaş - Doğan Can Cesur

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