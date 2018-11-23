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İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada

Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri seyir ettiği sırada, aniden dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Duruma sinirlenen motosikletliler, sürücüye küfürler yağdırarak yumruk attı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul’da trafikte yumruklu kavga kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri, normal bir şekilde yolda seyretmeye başladı. Sürücüler yol ayrımına geldiklerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışık yandığında aniden en sağdan sola geçerek dönüş yapmak istedi. O esnada hızla gelen motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen motosikletliler, duruma sinirlenerek otomobil sürücüsünün üstüne yürüdü. Küfürler yağdıran öfkeli sürücüler, birkaç kez de otomobil sürücüsüne yumruk attı.

“Bizi öldürüyordun” 

Öfkeden deliye dönen motosikletliden özür dileyen sürücü, "Yanımda bayan var, küfür etme” diyerek gençleri uyardı. Ancak bir türlü sakinleşmeyen motosikletliler, “Özrü mü var bunun öldürüyordun” diyerek karşılık verdi. Trafikteki diğer sürücülerin de araya girmesiyle uzaklaştırılan sürücüler ardından yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Doğan Can Cesur
 

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