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İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Vatandaşlar panikle kaçtı

İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Vatandaşlar panikle kaçtı
İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Vatandaşlar panikle kaçtı

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Vatandaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Vatandaşlar panikle kaçtı - Tıkla İzle

Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı.

Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görülürken, kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardından seferler normale dönecek.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş
 

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