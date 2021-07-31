İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Vatandaşlar panikle kaçtı

Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı.

Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görülürken, kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardından seferler normale dönecek.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

