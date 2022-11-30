İstanbul'da uçan tekme dehşeti kamerada: Evine giderken saldırıya uğradı

Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.

Uçan tekmeyle yere serip defalarca yumrukladı

Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis saldırganın peşinde

Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü. Tedavisi yapılan adam darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur



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