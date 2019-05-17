İstanbul'da uçuşlara olumsuz hava engeli

Marmara bölgesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul'da hava ulaşımını aksattı. Olumsuz hava nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tarifeli uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşandı. Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Buna bağlı olarak inişlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Öte yandan yaşanan gecikmeler nedeniyle havada tur atan bazı uçaklar, başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Ferhat Yasak





