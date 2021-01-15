İstanbul'da ulaşımda HES kodu uygulaması için tanınan süre bugün doluyor

İstanbul Büyükşehir İl Hıfsızssıhha Kurulu korona virüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yarından itibaren toplu taşıma kullanamayacak. Öte yandan İBB, vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını HES kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre bugün doluyor. Eşleştirme yapmayan vatandaşlar yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanamayacak. Alınan önlem ile korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Bugün toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlardan eşleştirme yapmayanların herhangi bir sorun olmadan kartlarını kullanmaya devam ettikleri görüldü. HES Kodunu ulaşım kartı ile eşleştirme yapmayan bir vatandaş, “Daha eşleştirmeyi yapmadım, bu akşam yapacağım. Şuan toplu taşımaya binmek için bir engel yok, bugün toplu taşımayı kullandım” dedi.

Halil Enes Sucu - Medeni Topaloğlu - Armağan Yılmaz