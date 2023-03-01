İstanbul'da umuma açık mekanlara asayiş uygulaması

Beşiktaş ve Kadıköy ile Şişli ilçesinin Pangaltı, Ergenekon Caddesi, Bilezikçi Sokak, Eşref Efendi Sokak ve Baysungur Sokakları'nda umuma açık mekanlarda dün saat 19.45'te geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şişli'de İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulamada, mekanların ruhsat ve belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen şahısların üzeri arandı. Çok sayıda mekanın denetlendiği uygulamalarda yüzlerce kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

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