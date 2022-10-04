İstanbul'da usulsüz çakar, siren ve emniyet şeridi denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Okmeydanı Hasdal Katılım istikametinde oluşturulan kontrol noktasında araçlar tek tek durduruldu. Denetimlerde 2 kişiye emniyet şeridi ihlalinden bin 823'er TL, 2 kişiye çakar bulundurmaktan dolayı bin 823'er TL, 4 kişiye de abartılı egzoz ve araçta teknik değişiklikten dolayı 196'şar TL ceza kesildi.

Batuhan Altınbaş



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