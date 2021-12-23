İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İçişleri Bakanı Soylu'nun iki gün önce duyurduğu o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda farklı adreslere de baskın düzenlendiği öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Buna göre 3 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında Şişli, Avcılar, Küçükçekmece, Kartal, Başakşehir, Bağcılar, Pendik, Çatalca ve Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve tırda yapılan aramalarda 238 kilo eroin, 199 kilo esrar, 30 kilo bonzai, 21 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ile 546 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Balkan rotasını kullanan uyuşturucu kaçakçılarının, Sırbistan'dan yurda soktuğu tespit edilen bir tıra, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takip edilerek otoyolda operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Toplam 488 kilo 900 gram uyuşturucu madde ile 546 bin hapın ele geçirildiği operasyonlarda, yakalanan 28 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan işlem yapıldı. Polisteki ifade işlemleri sona eren şüphelilerin 17'si adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlıların 5'i, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geri kalan 11 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Diğer taraftan, İstanbul çapında sene başından beri düzenlenen uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 kişiden 6 bin 120'sinin tutuklandığı öğrenildi. Bu baskınlarda ve aramalarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu madde ile yaklaşık 5 milyon 930 bin hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Sadık Kahraman

