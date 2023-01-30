İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince , "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 23 ila 29 Ocak tarihleri arasını kapsayan 7 günlük zaman diliminde Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde 26 farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında bir tırın da yer aldığı operasyonlar sonucu toplam 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman

İLGİLİ HABER Beyoğlu'da uyuşturucu operasyonu

İLGİLİ HABER Mersin'de uyuşturucu tırına nefes kesen operasyon

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.