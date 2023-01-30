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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda 163 kilo Hint keneviri ve 483 bin hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince , "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 23 ila 29 Ocak tarihleri arasını kapsayan 7 günlük zaman diliminde Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde 26 farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında bir tırın da yer aldığı operasyonlar sonucu toplam 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman

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