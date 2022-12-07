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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 1 tır, 1 otomobil ve 4 adrese yapılan baskında 90 kilo uyuşturucu ve yeşil reçeteli 291 bin ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 5 ayrı operasyona imza attı. 18 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında Esenler, Çatalca, Tuzla, Büyükçekmece ve Fatih'te uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 4 adres, bir tır ve bir otomobile operasyon düzenlendi. 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 84 kilo 75 gram mariuhana, 4 kilo 350 gram metamfetamin, 1 kilo 850 gram kokain ile yeşil reçeteli ilaç olarak bilinen 291 bin 312 hap ele geçirildi.

Sadık Kahraman
 

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