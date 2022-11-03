İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. 26 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 3 adrese ve 3 araca yönelik gerçekleştirilen 5 operasyon ayrı sonucunda 7 şüpheli yakalandı. Söz konusu araç ve adreslerde yapılan aramalarda 176 kilo Hint keneviri, 64 kilo 495 gram kokain, 8 kilo 70 gram metanfetamin olmak üzere toplam 248 kilo 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman

İLGİLİ HABER Tavuğun altından yumurta değil, uyuşturucu çıktı

İLGİLİ HABER Uyuşturucuyu koklayarak buldu, patisiyle yerini gösterdi

İLGİLİ HABER Polisin durdurduğu aracın klimasından uyuşturucu çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.