İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Gültepe Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan müstakil bir ev oldu. Adresde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş
 

İLGİLİ HABER
Başkalede drone destekli uyuşturucu operasyonu Başkale’de drone destekli uyuşturucu operasyonu
İLGİLİ HABER
Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Şanlıurfa'da 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.