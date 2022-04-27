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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu.

Yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
 

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