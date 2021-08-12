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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri desteğiyle didik didik arandı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adresler arasında Şişli Kuştepe Mahallesi Hudut Sokak'taki bir gecekondu ile Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki daire yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Muharrem Çam
 

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