İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul genelinde birçok adrese şafak operasyonu düzenledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlenirken, operasyon çerçevesinde Pendik'te bir eve giren polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Enes Şamil Gönenç - İbrahim Furkan Çelik

