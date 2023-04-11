İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi, Çakırcı Sokak'ta bulunan bir binanın 2'nci katındaki bir daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan aramaya polis köpeği Bozo da katıldı. Operasyonun düzenlendiği bu adreste kimse bulunmazken Fatih ve diğer ilçelerdeki aramalar devam ediyor.

Mehmet Furkan Doğan



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