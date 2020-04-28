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İstanbul'da uzun bir aranın ardından trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da uzun bir aranın ardından trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da uzun bir aranın ardından trafik yoğunluğu oluştu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirler kapsamında alınan önlemlerin ardından İstanbul'da uzun bir aranın ardından akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştuğu görüldüğü. Yoğunluk uygulamasında yüzde 31 olarak görünen trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da uzun bir aranın ardından trafik yoğunluğu oluştu - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hem ülke hem de dünya çapında tedbirler aralıksız sürüyor. Sokağa çıkmamanın ve ihtiyaç olmadığı zamanlarda ‘Evde Kal' çağrılarının yapılmasının yanı sıra vatandaşların çağrılara uyduğu görülüyordu.

Fakat 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından adeta sokağa dökülen vatandaşlar hem yaya hem de araç trafiği oluşturdu. İstanbul denilince akla ilk gelen trafiği de havadan çekilen görüntülerle adeta İstanbul trafiğine kavuştu dedirtti. Havadan çekilen görüntülerde E-5'te uzun bir aranın ardından araçların yoğunluğu dikkat çekerken trafik yoğunluğunun da yüzde 31 olduğu gözlemlendi.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç

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