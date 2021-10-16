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İstanbul'da vale denetimi

İstanbul'da vale denetimi
İstanbul'da vale denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy’de vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul’da vale denetimi - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vale hizmetlerini düzenleyen yönetmelik kapsamında uygulamalarına devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bakırköy'de valelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 Temmuz'da yürürlüğe giren "İşletmeler ve İş yerlerinin Araç Park Hizmetlerinin Yürütülmesine" ilişkin yönetmeliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında vale hizmetleri konusunda eksiği olan işletme sorumlularına uyarılar yapıldı, yeni yönetmelik hakkında bilgi verildi.

Furkan Tan
 

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