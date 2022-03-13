İstanbul'da vatandaşlar kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.

İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

Boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi

E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı.

Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle tuzlama ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat

