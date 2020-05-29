İstanbul'da vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu

İstanbul'da 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Yasak olmasına rağmen birçok yaşlı vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Yetkili isimlerin ve uzmanların özellikle, “Rehavete kapılmayın” açıklaması yaptığı bu günlerde vatandaşlar bu uyarılara kulak asmayarak maske dahi takmadığı görüldü.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalanan maskesiz iki genç kız ise, "Aceleden takamadık. Arkadaşımızı bulamadık. Bu ikinci gelişimiz. Aceleden geldik. Kimlik numaramı bilmiyoruz" açıklamasını yaptı. Polis ekipleri ise kızlara maske takmadıklarından ötürü cezai işlerim uyguladı.

Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

Erdal Can İçelli

