İstanbul'da vatandaşlar SGK önlerinde beklemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Beştepe'deki toplantıdan sonra yaptığı EYT açıklamasının ardından, İstanbul'daki SGK binaları vatandaşların akınına uğradı. İşlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, SGK önlerinde beklemeye başladı. Yoğunluğun oluştuğu yerlerden biri de Şişli'deki SGK binası oldu. Çevre ilçelerden de birçok kişinin işlemlerini yaptırmak için buraya geldiği, kimi vatandaşların sabahın erken saatlerinden beri sıra beklediği öğrenildi.

“Yaklaşık 5 saattir bekliyorum”

SGK'daki işlemlerini halletmek için iş yerinden izin aldığını söyleyen Ersoy Kafadar, “Yaklaşık 5 saattir bekliyorum, askerlik borçlanması için. 18 ay yapmıştım, internetten okuduğum kadarıyla 35 bin TL civarında çıkacak. Yaşım da 48. Ben 5 saattir bekliyorum, öğle arasına girdikten sonra da herhalde 3'ü, 4'ü buluruz galiba çünkü bugün cuma. Yarın devam edecekmiş ama gelmiş bulunduk artık. Bugün izin aldığımız için bugünü değerlendireceğiz, yarın dinleneceğiz” dedi.

“İster 8 olsun ister 12, sabaha kadar da beklerim”

Gerekirse sabaha kadar bekleyeceğini ifade eden Ahmet Türk ise, “Ben yeni geldim. Geleli daha 1 saat oldu. Askerlik borçlanması yaptıracağım. Gerekirse akşam 8, 9'a kadar beklemeye niyetliyim. İster 8 olsun ister 12, sabaha kadar da beklerim” dedi.

“Şimdi de Bağ-kur borcum çıktı”

İşlemlerinin tamamladığını ancak Bağ-Kur'a borcu çıktığını öğrendiğini söyleyen Cem Öztürk, “Ben işimi hallettim. Şu anda ne yapacağımı düşünüyorum. Şimdi de Bağ-kur borcum çıktı benim. Bağ-kur borcu için evrak göndermemi istediler. Evrakımı göndereceğim, hesaplanacak, günümü tamamlayacağım. Ondan sonrası sen sağ ben selamet” dedi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



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