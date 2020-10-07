İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda kısa süreli bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Bir anda bastıran kısa süreli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti. Taksim Meydanı'nda da etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar Kızılay çadırının altında yağışın dinmesini bekledi.

Öte yandan, Şirinevler Meydanı'nda yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadıkları görüldü. Meydanda yürüyen bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çenesinin altına çektiği gözlendi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökcegözog

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.