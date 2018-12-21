İstanbul'da vatandaşlar yoğun yağış altında yaralılar için seferber oldu

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yoğun yağışlı havada cadde üzerinde yürüyen Bahattin Duyum, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O esnada süratli bir şekilde seyir halinde olduğu belirtilen 34 TP 6107 plakalı motosikletin sürücüsü Tahsin Küçükdağ, yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası hem sürücü hem de yaya yere savrularak hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler beklenildiği sırada ise çevredeki vatandaşlar yaralıların başına geldi. Yağış altında yaralıları bir an olsun yalnız bırakmayan vatandaşlardan biri olan tıp öğrencisi de hafif yaralı sürücü ve yaşlı adamın ilk kontrollerini yaptı. Yaralılar, uzun bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Adamı kaldırıma çektiler motosiklet sürücüsü de yerde yatıyordu'

Kazayı gören Afili Urhan, "Tam olarak adam karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yavaştı biraz. Sanırım sesi de duymamış olabilir ama motosiklet aşırı hızlı geliyordu. Ve bir hayli sesli geldi. Tam gövdesine çarptı, tam önden çarpmadı yaşlı adama. Daha sonra ikisi de bir yana savruldular. Sonradan ambulansı aradık ama 1 saat falan sürdü gelmesi. Adamı kaldırıma çektiler ama motosiklet sürücüsü de yerde yatıyordu. Tıp okuyan bir öğrenci vardı. Onları gördü ve kontrol etti. Aman kıpırdatmayın, ambulans gelir birazdan dedi. Ama ambulansın gelmesi 1 saat falan sürdü. Adamların altından yağmur suları falan aktı" dedi.

Göktürk'te takla atan araç ters döndü

Öte yandan Eyüpsultan Göktürk girişinde meydana gelen kazada ise yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ise bir süre tıkandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri her iki kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

