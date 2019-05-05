İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul'da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada

İstanbul'da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada
İstanbul'da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde vatandaşların şeffaf cam kapılara çarptığı ve iş yerlerinde saklanan bazı hayvanlardan korktuğu komik anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerine girmek için adım atan vatandaş, şeffaf cam kapıyı fark etmeyince başını çarptı. Vatandaşın yaşadığı olayı gören iş yeri sahibi ise durum karşısında kahkahaya boğuldu. Fatih'teki Kapalı Çarşı'da yaşanan benzer olayda da yine iş yerine girmek için kapının önüne gelen bir vatandaş, şeffaf cam kapıyı fark etmeyince çarptı. Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşanan olayda ise iş yerine giren bir vatandaş, içeride siyah renkli bir kediyi görünce irkilerek dışarı kaçtı. Yaşanan komik olaylar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.