İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da VIP araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Sarıyer’de VIP araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza saat 02.00'da Sarıyer İlçesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 BH 0131 plakalı siyah VIP araç karşısına çıkan sürücüsünün kimliği belli olmayan 34 DY 6691 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yere düştü.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.