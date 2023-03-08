İstanbul'da 'Whatsapp' dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, “dolandırıcılık” suçu ile ilgili yürütülen bir soruşturma çerçevesinde ilginç bir sahtekarlık gün yüzüne çıkarıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden V.Ö. adlı bir kişinin hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği öğrenildi. İddiaya göre dolandırıcılar, V.Ö.'nün hizmet aldığı operatörü de yine arayarak işlem yaptırdı. İşlemi V.Ö. isimli şahıs adına arayan kişinin kendisini V.Ö. olarak tanıttığı, işlem neticesinde V.Ö.'nün telefon numarasını başka bir numaraya yönlendirdikleri, yönlendirilen numaraya gelen arama ve mesajları kendi istekleri istikametinde kullandıkları anlaşıldı.

Uygulama üzerinden ağına düşürdükleri iki kişiyi 605 bin lira dolandırdılar

Dolandırıcıların, önce yönlendirilen numaraya gelen arama ve mesajlar sayesinde V.Ö. isimli şahsın numarası üzerinden kullandığı mesajlaşma uygulamasını kendi telefonlarında aktif ettikleri, daha sonra uygulama içerisinde bulunan grup, numara ve mesajlaşmalardan V.Ö.'nün arkadaşları olan T.T. ve Y.Y.B. isimli şahıslara ulaştıkları belirlendi. Şüpheliler, aynı uygulama üzerinden T.T. ve Y.Y.B.'den borç para istedi. Her iki şahıs da ‘arkadaşları V.Ö.' sandıkları dolandırıcılara yine uygulama üzerinden kendilerine iletilen banka hesaplarına toplam 605 bin lira parayı gönderdi. Siber Suçlarla Mücadele Polisi tarafından yapılan araştırmalarda, müşteki şahısları dolandıran kişilerin R.A., C.G., M.D. ve E.K. isimli 4 şüpheli oldukları tespit edeildi. Operasyonu derinleştiren polis, şüphelilerin dolandırıcılık paralarını banka aracılığıyla veya elden birbirlerine teslim ettiklerini, ayrıca dolandırıcılık paralarıyla altın vb. ziynet eşyaları aldıklarını belirledi. Yapılan takibin devamında 20 Şubat'ta yapılan operasyonlarla 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile suç unsuru çok sayıda materyale el konulurken, R.A., C.G., M.D. ve E.K. isimli 4 dolandırıcı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 şu işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Şubat'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan dolandırıcıların, elde ettikleri paralarla altın vb. ziynet eşyaları aldıkları anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sadık Kahraman

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