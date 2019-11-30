İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Günlerdir İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur akşam saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.