İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda Maltepe mevkiinde de yağış nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 47 olarak ölçülürken, Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Sevgi Canpolat



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