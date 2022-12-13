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İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda Çağlayan mevkiinde de yağış nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 74 olarak ölçüldü. Trafik akışı bazı bölgelerde durma noktasına gelirken metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştuğu görüldü.

Murat Horoz - Senat Destanoğlu

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