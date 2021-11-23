İstanbul'da yağmur trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 87 seviyesine ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış akşamüzeri etkisini artırarak devam etti. Megakentte mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul'un durma noktasına gelen trafiği adeta felç olurken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan, yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış uyarısını dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, tedbir almayan vatandaşlar ise köprü altlarına ve duraklara sığındı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarında ise yoğunluk oluştu.

Veysel Ensar Gökçegözog - Ensar Kıranlıoğlu