İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından yağmur yağışı İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatinde etkisini arttıran yağış ve okulların ara tatile girmesi trafik akışını da olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 90'a ulaştı. Trafik akışı bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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